"Complètement différent": Kate Middleton craque pour la tendance à petit prix du moment

Elle a beau être princesse de Galles, l'épouse de William continue d'inspirer au rayon mode. Et son dernier coup de coeur fait l'unanimité. Tout récemment, Kate Middleton et le prince s'invitaient chez la BBC pour une émission placée sous le signe de la santé mentale sur "Radio 1".

L'ancienne duchesse avait évidemment soigné sa sortie avec un blazer crème du plus bel effet. Le twist qui n'est pas passé inaperçu ? Un accessoire plus imposant qu'à l'habituée. "C'est vraiment un accessoire complètement différent des bijoux délicats et discrets qu'elle porte habituellement", a noté Vogue avec un certain étonnement. Ce parti pris est toutefois réussi. "Ce collier s'inscrit bien dans la tendance du moment", a ajouté le célèbre magazine. Celui de Kate Middleton est issu de la collection de Laura Lombardi. Prix affiché : 164 euros.