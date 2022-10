Märtha Louise de Norvège: son titre de princesse en péril à cause de son mariage avec un chaman ?

En Scandinavie, un vent nouveau souffle sur les monarchies. Tout récemment, Margrethe II surprenait le royaume du Danemark en faisant une annonce lourde de sens : les quatre enfants du prince Joachim se verront bientôt retirer leurs titres. "Choc", "tristesse"... les petits-enfants de la reine danoise ont même fait part de leur étonnement dans la presse locale. Un scénario similaire pourrait bien se jouer en Norvège.

"Tirer cela au clair"



Depuis des années, la relation de la princesse Märtha Louise et du chaman américain Derek Verrett fait jaser. La fille d'Harald V et de Sonja n'en a cure : elle compte bien épouser ce gourou qui officie à Los Angeles. Mais ce choix pourrait bien lui coûter son titre. "D'un côté, ma sœur s'est fiancée et j'ai appris à connaître Durek Verrett. (...)et j'aimerais qu'il se sente le bienvenu dans notre famille. D'un autre côté, je ressens une grande responsabilité pour l'institution, et nous avons en effet remarqué que certaines choses qui ont été dites et faites ont suscité beaucoup de polémique et sont controversées", a déclaré son frère, le prince héritier Haakon, sur le sujet. "Nous devons en parler et tirer cela au clair", a-t-il souligné. La preuve que l'idée fait doucement son chemin à Oslo.

Märtha Louise, 51 ans et 4e dans l'ordre de succession, a renoncé à son prédicat d’Altesse Royale dès 2002.