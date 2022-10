Kate Middleton: un majordome royal raconte pourquoi la princesse n'est "pas comme les autres"

Un caractère qui détonne. Kate Middleton a fait son entrée officielle au sein de la famille royale britannique le 29 avril 2011. Mais son histoire d'amour avec le prince William a débuté une décennie plus tôt.

"Polie" et "marrante"

À cette époque, un certain Grant Harrold officiait en tant que majordome pour Charles, alors prince de Galles. Il fut un témoin privilégié des débuts de la jeune femme chez les Windsor et il s'est confié sur le sujet dans les colonnes du Mirror. "Ce que j'aimais c'est que lorsque Kate était la petite-amie du prince William et pas encore un membre de la famille, elle restait avec moi et le reste du personnel. Elle était si polie, amicale et marrante, elle faisait beaucoup de blagues", a-t-il glissé.



Roturière et non de sang bleu, Catherine dégage alors une aisance désarmante qui fait dire à cet ancien employé qu'elle n'était "pas comme les autres" . Une personnalité hors-norme qui lui a permis d'assimiler le protocole à vitesse grand V et d'être aujourd'hui l'un des piliers de la monarchie.