Slimane a souffert de son physique quand il était ado: "Je ressemblais à une fille"

Ce mardi, Slimane était présent sur Canal+ pour évoquer son nouvel album.

Le chanteur français a fait quelques confidences sur sa jeunesse et notamment sur son physique.

Durant son adolescence, il n'aimait pas son physique et se sentait mal dans sa peau. Il recevait d'ailleurs de nombreuses critiques sur son apparence. Qui plus est, il souffrait de gynécomastie (ndlr: un gonflement des tissus mammaires masculins qui est causé par un dérèglement hormonal). "Je ressemblais à une fille", clame-t-il.

En voyant des photos de lui défiler, Slimane expliquait: "En trois images, on voit trois Slimane différents. Il y a celui qui était tout mince à The Voice, celui qui était gros à l’Olympia, et celui qui est entre les deux aujourd’hui. Ce sont des changements qui m’ont marqué."