Élisabeth de Belgique, 21 ans, l’âge des… impossibles (PHOTOS)

La jeune femme est de plus en plus regardée, scrutée, officialisée : un destin pas si facile.

Elle s’appelle Élisabeth Thérèse Marie Hélène, 32e duchesse de Brabant, mais la Belgique et le monde entier d’ailleurs désormais la connaissent bien davantage comme Élisabeth, future reine des Belges. Elle est la première femme qui montera sur le trône grâce à l’abrogation de la loi salique en 1991.

Ce mardi 25 octobre, la jeune femme fête ses 21 ans. Après 20 ans l’âge de tous les possibles, 21 ans serait-il l’âge où l’on se confronte aux impossibles ? L’aînée des enfants du couple royal ne peut en effet pas prétendre à une vie “comme les autres”, faite de hauts et de bas, de petits amis, de bêtises et de grandes réussites mises en avant sur les réseaux sociaux…

Chaque année, cette impossibilité s’impose un peu plus alors que son rôle officiel et sa notoriété ainsi que sa popularité prennent de l’ampleur. Ses parents, le roi Philippe et la reine Mathilde l’ont pourtant protégée le plus possible, l’envoyant notamment faire ses études au pays de Galles puis à Oxford, où elle a pu s’épanouir dans la sécurité des célèbres “colleges” britanniques.

Mais rien à faire : Élisabeth brille au sein de la famille royale de Belgique, sa place d’aînée lui donne de la lumière, mais c’est son titre de reine présomptive qui en rajoute côté projecteurs ! La discrétion à laquelle elle s’est accrochée naturellement toute sa vie est en train de prendre l’eau.

Ainsi un magazine a enquêté récemment sur ses possibles prétendants, Hello Magazine a commencé à suivre ses pas lors de sa formation militaire et la trouve “différente” des autres princesses. Une pression de plus finalement pour cette toute jeune femme qui est désormais mondialement connue.

Et cela sans encore rentrer dans les débats politiques qui peuvent agiter le pays quand il s’agit de parler de dotation… Ainsi on apprenait à ses 18 ans que la jeune fille pourrait prétendre à 920 000 euros annuels. Une somme qu’elle a refusée le temps qu’elle finisse ses études et qu’elle pourrait en fait recevoir au moment où elle aura sa propre “Maison”, c’est-à-dire des conseillers et un rôle véritablement officiel. Le début de la fin d’une certaine légèreté.

La princesse Elisabeth fête ses 21 ans ce mardi 25 octobre 2022. (Bas Bogaerts)