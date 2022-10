Princesse Élisabeth: ce clin d'oeil stylé à la reine Mathilde sur les portraits de ses 21 ans

Songe-t-elle à l'avenir ou au chemin parcouru ? Quoi qu'il en soit, c'est une princesse Élisabeth pensive et naturelle qui a été immortalisée pour ce 25 octobre, jour de ses 21 ans. Mardi, le Palais a dévoilé deux portraits de l'héritière sur les réseaux sociaux officiels de la famille royale belge. Et les suiveurs les plus chevronnés de la monarchie en ont décelé les symboles cachés.

Il s'avère que la duchesse de Brabant a décidé de rendre hommage à la reine Mathilde par deux fois. Comme le fait remarquer Jelka Van Duyse, experte royauté et fondatrice du blog "Garderobe Royale", la princesse a opté pour un haut déjà porté par sa mère lors d'un concert bruxellois le 20 juillet 2009. Il provient d'une collection de la maison belge Natan. Les imposantes boucles d'oreilles dorées appartiennent également à l'épouse du roi Philippe. "Cela devient peu à peu une tradition", fait remarquer la blogueuse sur son compte Twitter.