Albert de Monaco: la discrète mère de sa fille illégitime fait une apparition remarquée sur les réseaux sociaux

Été 1991. Le prince Albert II fait la rencontre d'une Californienne de passage sur la Côte d'Azur. Entre l'héritier et la serveuse devenue agent immobilier, cela ne fut pas plus qu'une idylle sous le soleil, mais neuf mois plus tard Jazmin Grace Grimaldi pointe le bout de son nez. Fait rare : mère et fille sont apparues ensemble sur les réseaux sociaux.

C'est pour les 61 ans de Tamara Rotolo que le duo était réuni. Lieu des festivités ? Un restaurant huppé de West Hollywood, à Los Angeles. C'est là que la fille illégitime d'Albert II, actrice en herbe, s'épanouit désormais. Ian Mellencamp, musicien et petit ami de Jazmin Grace, était également présent pour ce moment en famille.

C'est en 2006 qu'Albert de Monaco a choisi de reconnaître publiquement sa fille. Auparavant, le prince avait déjà reconnu Alexandre, garçon né d’une relation avec l'hôtesse de l’air Nicole Coste.