Prince Harry: le titre de son autobiographie explosive ne passe pas au Royaume-Uni

Plus qu'un livre, un pavé dans la marre des Windsor. C'était dans les tuyaux et c'est désormais officiel : le prince Harry sort ses mémoires et l'ouvrage sera disponible en librairie en janvier 2023. La couverture et titre ont été dévoilés par la même occasion. De quoi faire trembler tout un royaume.

"Désespérément triste"

Le duc de Sussex a en effet frappé fort avec un titre aussi court qu'éloquent. Le choix du fils de Charles III et Diana s'est porté sur Spare. Officiellement, il fait allusion à la notion monarchique de "the heir and the spare" ("l'hériter et le réserviste", NdlR), et c'est ce qui est mis en avant par la maison d'édition Random Penguin House dans le communiqué. Mais le mot veut aussi dire "liberté" ou encore "pièce détachée", termes plus corrosifs. "J'ai écrit ce livre non pas comme le prince que je suis né, mais comme l'homme que je suis devenu", prévient le prince Harry, le regard dur et vêtu d'un simple t-shirt et d'un collier en cuir. Une tenue qui rappelle d'ailleurs ses années formatrices à l'armée. Outre-Manche, les experts royaux n'ont pas tardé à réagir.

"Spare, le titre du livre d'Harry est désespérément triste. C'est ça, l'image qu'il a de lui ? Après toutes ses thérapies, une épouse qu'il idolâtre et la liberté qu'il réclamait, il est toujours aussi amer et autocentré. On peut le voir à ses yeux sur la couverture", a notamment écrit Angela Levin, auteure du livre Harry : Conversations with the Prince. "Il joue encore la victime, il tacle encore sa famille, le tout depuis sa villa en Californie. Dans un même temps, il se pose en défenseur de la vie privée et des causes humanitaires. Quel crétin", a pesté le présentateur Piers Morgan.

Rebecca English du Daily Mail a quant à elle affirmé que Buckingham Palace s'est refusé à tout commentaire ce jeudi 27 octobre.