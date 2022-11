Kate et William: Camilla aurait joué un rôle majeur dans leur séparation

Une séparation qui avait secoué le royaume. En 2007, William et Kate Middleton faisaient couler beaucoup d'encre en annonçant publiquement leur séparation. À ce moment-là, l'actuel prince de Galles avait souligné qu'ils "essayaient de trouver leur propre voie" après leur passage à l'université. L'histoire d'amour entre le prince et celle que la presse britannique appelait volontiers "Waity Katie" ne s'arrêtera que dix semaines et fut scellée par un mariage historique quatre années plus tard. Ce que l'on sait désormais, c'est le rôle joué par Camilla Parker Bowles dans cette histoire.

Snobisme et influence

"J'étais à Londres lorsque la rupture [de William et Kate] s'est produite. J'étais choqué, complètement abasourdi, tout le monde pensait que ce n'était qu'une question de temps avant que William ne demande Kate en mariage. Et puis les gens ont commencé à me dire que Camilla était derrière tout ça", a confié Christopher Anderson, expert royal et auteur de William and Kate : A Royal Love Story dans le Daily Beast. Selon lui, la reine consort aurait eu du mal à passer outre le statut de roturière de Kate Middleton. "Camilla est un peu snob.C'est une aristocrate, elle a toujours évolué dans les cercles royaux. Elle s'est toujours considérée comme l'héritière d'Alice Keppel, son arrière-grand-mère, qui était la maîtresse d'Edouard VII", a-t-il ajouté.

Camilla aurait donc joué de son influence auprès de Charles pour précipiter cette rupture. "Elle ne considérait pas Kate comme quelqu'un qui était digne de rejoindre la famille royale. Kate est la première femme de la classe ouvrière à être acceptée dans la famille royale. Elle descend de mineurs de charbon et sa mère était hôtesse de l'air", a insisté l'auteur. 15 ans après les faits, les relations entre les deux femmes fortes de la monarchie britannique seraient toutefois au beau fixe.