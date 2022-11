"La situation est frustrante pour elle": le couple royal néerlandais donne des nouvelles de leur fille Amalia, menacée d'enlèvement

La princesse Amalia des Pays-Bas, âgée de 18 ans, a récemment reçu des menaces d'enlèvement, la contraignant à rester retranchée au domicile familial, dans le palais royal de La Haye, alors qu'elle espérait déménager à Amsterdam en colocation avec d'autres étudiants.

D'après les médias néerlandais, ces menaces visant la future souveraine proviendraient de la "mocro-mafia", des organisations mafieuses marocaines spécialisées dans le trafic de drogue aux Pays-Bas et en Belgique. Le Premier ministre néerlandais Mark Rutte aurait d'ailleurs lui aussi été menacée.

Lors d'une visite d'Etat en Grèce, le roi Willem-Alexander et son épouse la reine Máxima sont revenus sur l'affaire et ont expliqué comment se sentait leur fille. "Ça se passe bien, mais bien sûr, la situation est frustrante et pas facile pour elle", a expliqué Máxima, selon des propos rapportés par HLN. "Heureusement, elle est très courageuse".

Willem-Alexander a ajouté que sa fille - qui suit des cours dans le but d'obtenir un bachelor en politique, psychologie, droit et économie - avait bien réussi ses premiers examens. Mais il reconnaît que la situation est plus facile pour ses deux autres filles, Alexia et Ariane. La première fait sa scolarité au pays de Galles tandis que la seconde suit son cursus à La Haye. "Elles ont une vie standard avec des amis", a expliqué le souverain.

"De temps en temps, j'aime qu'elle soit à nouveau si proche de nous. Mais en fait, ce n'est pas souhaitable pour une jeune femme de presque dix-neuf ans", a alors conclu la reine Máxima, au sujet de sa fille Amalia.