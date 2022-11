Le prince William avoue son rêve lors d'une cérémonie : "C’est la seule chose que je n’ai pas encore pu faire"

Le prince William était présent lors des Tusk Conservation Awards, une organisation caritative dont il est le parrain. L'occasion pour lui de faire une confidence personnelle à propos de l'un de ses rêves. Voyageurs dans l'âme et de par sa fonction, il a effectivement confessé qu'il aimerait voir les gorilles de ses propres yeux.

"J’adorerais voir les gorilles un jour. C’est en quelque sorte la seule chose que je n’ai pas encore pu faire alors que j’en ai très envie", a-t-il expliqué dans des propos repris par The Independant.

Le Dr Gladys Kalema, fondatrice de la Conservation Through Public Health, l'a alors invité à réaliser son rêve en organisant ce voyage en Ouganda, dans un programme de protection des gorilles. "Nous vivons une époque mouvementée et il serait facile de perdre de vue à quel point il est essentiel que nous prenions soin de notre monde naturel", avait-il expliqué pendant la cérémonie. "Nous ne devons pas passer le relais à nos enfants et petits-enfants, en nous excusant de notre manque d’action collective. Au contraire, nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour accompagner ceux qui soutiennent notre monde naturel, souvent au péril de leur vie."

