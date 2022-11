"Honte à vous": Charles III visé par des jets d'oeufs lors d'une sortie officielle

Un calme olympien. Charles III et Camilla Parker Bowles étaient en déplacement à York ce mercredi 9 novembre. Et cette visite de courtoisie ne fut pas exactement de tout repos.

Alors qu'il allait à la rencontre de la foule, le nouveau roi fut la cible de plusieurs jets d'oeufs successifs. Le souverain de 73 ans, vêtu d'un costume gris, est toutefois parvenu à éviter les tirs sans céder à la panique. Des vidéos de l'événement ont été diffusées sur les réseaux et on peut entendre les badauds crier "honte à vous" et scander "God save the King". D'autres ont préféré jouer la carte de l'humour. "King Charles slalome entre les jets d'œufs avec un flegme tout à fait remarquable", peut-on lire sur Twitter. Un homme a directement été arrêté par les forces de l'ordre. Selon le Daily Mail, l'individu en question serait un candidat du Green Party et un militant d'Extinction Rébellion.