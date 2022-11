Comment Sylvester Stallone s’est fait rouler dans la farine par Arnold Schwarzenegger

Beaucoup plus drôle à la ville qu’à l’écran, Sylvester Stallone ne manque jamais l’occasion de raconter une bonne anecdote. Surtout si c’est à son détriment. Dans une interview à The Hollywood Reporter, il a expliqué avoir effectué le pire choix de sa carrière en acceptant de jouer dans Arrête ou ma mère va tirer, à cause d’Arnold Schwarzenegger. "J’avais entendu que Schwarzenegger allait faire le film, donc je me suis dit que j’allais lui prendre. Je pense qu’il m’a tendu un piège." Ce que Schwarzie a confirmé. En 1992, les gros bras d’Hollywood ne se faisaient pas de cadeau.