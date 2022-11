"Honteux": une photo retouchée de Kate Middleton scandalise le royaume

Ce dimanche 13 novembre, la famille royale britannique se parait de noir pour assister à la cérémonie du souvenir. Charles III, très digne, la présidait en tant que roi pour la première fois, et il fut épaulé par Camilla et Kate. Mais cette dernière a eu le droit à un étonnant traitement médiatique dès le lendemain.

Ridée, cernée, les cheveux grisonnants... la princesse de Galles, 40 ans, est apparue complètement méconnaissable en Une du Daily Mirror ce lundi. Erreur technique ou provocation ? Une chose est sûre : plus d'un Britannique s'est étranglé à la vue du cliché. "Honteux ce que le Daily Mirror a fait au visage de la princesse de Galles. Et note à l'éditeur : son Altesse Royale n'a pas dirigé le salut aux morts, elle en était spectatrice. Le roi a dirigé le salut - ce titre est pire que The Crown", a notamment pesté Dickie Arbiter, ancien attaché de presse de feu la reine Elizabeth II dans des propos traduits par Madame Figaro.

La reine consort, elle, a été complètement snobée par le tabloïd.