La maîtresse du roi Juan Carlos raconte sa confrontation embarrassante avec la reine: "Je sais qui vous êtes !"

Désormais bien loin du trône, Juan Carlos fut un roi à la réputation sulfureuse. Il se dit même que le souverain espagnol aurait eu 5000 maîtresses au cours de sa vie. La plus connue ? La femme d'affaires Corinna Larsen.

L'Allemande de 58 ans a eu une aventure avec Juan Carlos entre 2004 et 2009, mais l'idylle d'antan n'est plus. Aujourd'hui, elle affirme qu'après leur rupture, elle a été espionnée et harcelée pendant huit ans sur ordre de l'ancien monarque, et ce dès 2012. Cette histoire est désormais entre les mains de la justice britannique. En parallèle, Corinna Larsen s'est longuement confiée sur leur relation dans Corinna y El Rey, un podcast en huit épisodes. Celle par qui le scandale est arrivé raconte notamment sa rencontre électrique avec la reine Sofia.

"Nous faisions une visite des salons officiels de la Zarzuela (le Palais royal, ndlr) avec plusieurs personnes. C'est arrivé en un éclair. Les portes se sont ouvertes et d'un coup, la reine Sofia a fait irruption dans la pièce", a-t-elle confié au sujet de l'épouse du roi, dont le visage était comme "déformé par la rage". "Elle a salué les invités, m'a pointée du doigt et a dit : 'Je sais qui vous êtes !' J'avais évidemment envie de disparaître sous terre", a-t-elle ajouté. Cette altercation, l'ancienne amante l'a manifestement toujours en travers de la gorge. "Ce n'était pas très digne, ce n'était pas non plus nécessaire. (...) Elle défendait probablement son territoire", a-t-elle estimé.