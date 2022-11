L’actrice Jane Fonda évoque sa maladie : "Je suis sincèrement prête à mourir"

L’actrice de 84 ans estime avoir eu "une vie formidable" et est prête pour affronter une nouvelle fois le cancer.

Âgée de 84 ans, l’actrice Jane Fonda s’est confiée dans une interview donnée pour Entertainment Tonight.

Elle est revenue sur sa vie, qu’elle estime formidable et a confié qu’il ne lui restait "plus beaucoup d’années à vivre". “Ce n’est pas que je veuille partir tout de suite, mais je sais que ça arrivera plus vite qu’on ne le pense. C’est juste la réalité”, relate-t-elle.

L’actrice de 84 ans avait annoncé en septembre sur son compte Instagram qu’elle souffrait d’un cancer du système lymphatique. “Il s’agit d’un cancer tout à fait curable. 80 % des gens survivent, donc je me sens très chanceuse", écrivait-elle.

Actuellement, l’actrice au succès mondial est encore en train de poursuivre sa chimiothérapie qui devait durer six mois à partir du mois de septembre 2022.