"Au maximum de la gêne", "ridicule" : L'intervention de Yanis Marshall aux NRJ Music Awards crée le malaise

Le tapis rouge était déroulé ce vendredi soir devant le Palais des festivals de Cannes. De Soprano à Matt Pokora en passant par Slimane, Juliette Armanet, Big Flo et Oli, Clara Luciani ou encore Angèle, les plus grands artistes du moment y ont défilé pour participer aux NRJ Music Awards, grande compétition musicale de l’année organisée par NRJ et TF1. Tour à tour lors de la soirée, ces derniers ont performé sur scène et ont, pour certains d’entre eux (voir le palmarès de l’édition) un ou plusieurs prix.

Certains artistes étaient, de leur côté, tout simplement présents à la Croisette pour remettre un des prix de la soirée. C’était le cas de Yanis Marshall, actuel professeur de danse de la Star Academy, qui a remis à Angèle l’Award de l’artiste féminine francophone de l’année. Avant d’annoncer le nom de l’heureuse gagnante, le chorégraphe connu pour danser en talons a voulu faire sourire le public en sortant quelques vannes. "Bonsoir Cannes […] J’ai l’honneur de remettre un des titres les plus prestigieux de la soirée mais d’abord on va faire les évaluations de la semaine. Clara, très beau mouvement de frange, continue. Juliette, tu as mis du disco dans ma vie, tu ne seras pas nommée cette semaine […] Amel, c’est pas 1, 2,3, c’est 5, 6, 7 y’a quoi. Izia, belle énergie ma chérie, tu as rendez-vous dans le bureau du directeur. Angèle, évaluation iconique, ne change rien. Camelia, tu sécherais pas les cours, je t’ai vue y’a 4 jours dans le Marais avec mon chien ?", lâche-t-il. Un humour qui n’a visiblement pas fait l’unanimité, tout comme la tenue très colorée du danseur.

Sur les réseaux sociaux, Yanis Marshall est la risée des internautes. "Mon dieu que c’est ridicule !!! Yanis Marshall vient de se vautrer en se ridiculisant devant la France entière…", "Yanis Marshall au maximum de la gêne !", "Ne laissez plus jamais Yanis Marshall faire autre chose que de la danse" ou encore "C’est Carnaval ?" sont les commentaires que l’on peut lire depuis ce vendredi soir sur Twitter.

Ne laissez plus jamais Yanis Marshall faire autre chose que de la danse #NRJMusicAwards #NMA2022 #NMA pic.twitter.com/HPZe4DKCWk — ritareyes (@ritareyes95) November 18, 2022

Yanis Marshall au maximum de la gêne 😳 #NMA2022 — 💫 Justine 💫 (@JustineFr76) November 18, 2022