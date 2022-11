Le roi Charles III trie son assiette : Buckingham Palace bannit un aliment

Défenseur de la cause animal, le roi Charles III ne veut plus de foie gras dans les résidences royales.

Le 10 novembre dernier, le Palais royal a envoyé une lettre à l'association Peta (Pour une Éthique dans le Traitement des Animaux). "Merci pour votre lettre à propos des questions éthiques autour du foie gras", écrit Sir Tony Johnstone-Burt, le maître de la maison du roi. "Je peux confirmer que le foie gras n’est pas acheté par la maison royale ni servi dans les résidences royales et qu’il n’est pas prévu que cette politique change."

Sous le règne d'Elisabeth II, du foie gras était bien servi aux invités. Mais le nouveau roi est opposé depuis de longues années à la production de foie gras et est, plus largement, engagé pour la protection de la nature et la lutte contre le changement climatique.

Peta "encourage tout le monde à suivre l'exemple du roi et à ne pas manger de foie gras à Noël et après", écrit l'association dans un communiqué.