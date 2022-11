Charlène de Monaco: sa fille de 7 ans comparée à Kate Middleton lors de la Fête nationale

Un week-end aussi chargé que stylé pour les Grimladi. Ce samedi 19 novembre, Monaco battait au rythme de sa Fête nationale. Et toute la famille princière avait sorti le grand jeu pour marquer le coup.

Telle mère telle fille

Stéphanie de Monaco, vêtue de rouge, était entourée de ses enfants tout comme la princesse Caroline. On a pu avoir Louis Ducruet et sa compagne Marie Chevalier, Camille Gottlieb, mais aussi Raphaël, le fils de 8 ans de Gad Elmaleh et Charlotte Casiraghi. Mais c'est certainement la princesse Charlène et ses jumeaux qui ont marqué les esprits. La Sud-Africaine, qui effectuait son retour, avait opté pour une tenue du plus bel effet... tout comme sa fille. L'ancienne nageuse de 44 ans était coiffée d'un chapeau noir à larges bords qui contrastait avec son long manteau immaculé piqué d'une broche Van Cleef & Arpels d'une valeur de 180.000 euros. Sur les réseaux sociaux, l'épouse d'Albert II a préféré mettre ses jumeaux en avant. Les adorables Jacques et Gabriella, respectivement en uniforme et en robe-manteau, apparaissent sur la dernière publication de la princesse. La fille du couple princier a été comparée à Kate Middleton. La princesse de Galles raffole en effet de ce genre de pièce qu'elle va notamment chercher chez Catherine Walker. Le chapeau porté par la fillette rappelle aussi les couvre-chefs qui ont la préférence de l'épouse du prince William. 7 ans et déjà tout d'une grande.