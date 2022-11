"Une insulte à la monarchie": Meghan et Harry attaqués de toutes parts après une nouvelle polémique

La coupe est pleine. Admirés, ostracisés, encensés, critiqués... Meghan et Harry ont le chic pour souffler le chaud et le froid. Et le prix prestigieux qu'ils vont bientôt recevoir n'est pas près de changer la donne.

"Dégoûtant"

Le duc et de la duchesse de Sussex, qui n'ont jamais semblé aussi loin de la monarchie, vont se voir attribuer le Robert F. Kennedy "Ripple of Hope" le 6 décembre prochain. La raison ? Leur attaque contre la Firme en mondovision chez Oprah Winfrey en 2021. "Peu d'entre eux auraient le courage de remettre en question leurs collègues, leur famille et leur communauté au sujet de la structure de pouvoir qu'ils maintenaient, et c'est ce que Meghan Markle et le prince Harry ont fait", a justifié Kara Kennedy, la nièce de l'ancien président américain John Kennedy.

Outre-Manche, on condamne fermement ce choix. "Une insulte à la monarchie britannique. Meghan et Harry devraient être destitués de leurs titres de manière rapide et implacable", a notamment pesté l'expert royauté Nile Gardiner. Le célèbre animateur Piers Morgan, toujours très critique à l'égard du couple, a qualifié ce prix de "dégoûtant". Dans les rangs des Kennedy, cette décision dérange aussi. Robert Francis Kennedy Jr. s'est dit "déconcerté" dans les colonnes du Daily Mail.