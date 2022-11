Kate Middleton rend un bel hommage à Diana pour son premier banquet en tant que princesse de Galles

Le banquet de toutes les premières. Ce mardi 22 novembre, la famille royale britannique avait sorti ses tenues de gala pour recevoir le président sud-africain Cyril Ramaphosa dans le cadre d'une visite officielle. Ce fut en effet le premier banquet officiel de Charles III depuis son accession au trône, la première réception d'un chef d'État à Buckingham Palace depuis Donald et Melania Trump en 2019, mais aussi le premier événement de ce genre pour William et Kate en tant que prince et princesse de Galles. Cette dernière a fait sensation.

Kate Middleton avait opté pour une robe renversante imaginée par la styliste britannique Jenny Packham sublimée par un long ruban bleu. Ce détail témoigne de son statut de Dame Grand-Croix de l'Ordre royal de Victoria, un honneur attribué par la reine Elizabeth II. La maman de George, Charlotte et Louis avait surtout rendu un bel hommage à Lady Diana, dont elle a repris le titre prestigieux. La princesse portait en effet l'un "diadèmes royaux les plus célèbres de tous les temps" : le "Lovers Knot". Ce bijou composé de diamants et de perles serties d'argent et d'or fut commandé pour la reine Mary en 1914. Si l'on en croit les experts royaux, Diana redoutait de porter ce lourd diadème qui lui donnait de terribles maux de tête. Kate s'en sort visiblement à merveille.