Princesse Charlotte bientôt duchesse grâce à son grand-père Charles III ?

Un grand-père attentionné… et déterminé. Depuis qu’il est sur le trône, Charles III n’a qu’une obsession : moderniser la monarchie. Après les cas Andrew et Harry, princes déchus, le roi devrait jouer un mauvais tour à son frère Edward au profit de la princesse Charlotte.

"Honorer la ligne de succession"

Selon la presse britannique, le titre prestigieux de duc d'Edimbourg devrait revenir à la fille de Kate et William, et non au plus jeune fils d'Elizabeth II. Cette dernière portait d'ailleurs le titre de duchesse d'Édimbourg jusqu'en 1952 et son accession au trône. Une manière pour Charles III de valoriser sa petite-fille de 7 ans et de faire perdurer ce lien privilégié. "Ce serait une façon appropriée de se souvenir de la reine – qui, bien sûr, avait le titre de duchesse d'Édimbourg – et une façon pour Sa Majesté d'honorer la ligne de succession", lit-on dans le Mail on Sunday .

"Cela vous montre ce que pense le roi. Il s'agit de promouvoir ceux qui sont directement alignés sur le trône plutôt que ceux qui se trouvent sur les bords", y ajoute un expert royal. Du côté de la Firme, les rangs n'ont jamais été aussi serrés.