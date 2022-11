Les photos officielles de la reine Mahilde, invitée de prestige à Buckingham Palace

Elle a beau ne pas avoir recours aux dames de compagnie, Camilla Parker Bowles sait recevoir. Ce lundi 28 novembre, la reine consort a d’abord vu la reine Rania de Jordanie et la princesse Mary de Danemark à Clarence House pour prendre le thé. L’épouse de Charles III a accueilli les deux femmes en marge d’une journée chère à son coeur. Et elles n'étaient pas les seules invitées de prestige.

Noble cause

Ce mardi 29 novembre, la reine Mathilde a en effet assisté à un évènement orchestré par Palais de Buckingham dans le cadre des "16 jours d'activisme contre la violence basée sur le genre". Cette campagne de sensibilisation de l'ONU s'érige "contre toutes les formes de violences à l'égard des femmes", lit-on dans un communiqué.En tant qu'ambassadrice des objectifs de développement durable des Nations Unies, Sa Majesté "s'efforce depuis des années de sensibiliser le public aux violences faites aux femmes", précise-t-on. La thématique est également centrale pour les reines Camilla et Rania et la princesse Mary. Le Palais a diffusé des photos officielles de cette rencontre au sommet placée sous le signe d'une noble cause.