Suri, la fille de 16 ans de Tom Cruise et Katie Holmes, fait une rare apparition

Une ado (presque) comme les autres. La fillette qui ne pouvait pas se passer des bras de sa maman n'est plus. Suri Cruise a 16 ans et elle a bien grandi.

Sosies

Tout récemment, de rares clichés de l'unique enfant de Tom Cruise et Katie Holmes ont été diffusés. On y voit Suri déployer son mètre soixante-quinze dans les rues de la Grosse Pomme vêtue d'une doudoune kaki, une large écharpe rose autour du cou pour se protéger des bourrasques new-yorkaises. La preuve que l'adolescente s'inspire déjà du style minimaliste chic de son actrice de maman. Une autre chose est certaine : Suri Cruise est le portrait craché de ses célèbres parents.

Lors de son divorce avec Tom Cruise en 2012, Katie Holmes a exigé la garde exclusive de leur fille de 6 ans pour la tenir à l'écart de la Scientologie, et l'a obtenue. "C'était une période intense. Les médias étaient omniprésents et j'avais en plus une enfant en bas âge. Tellement de gens que je ne connaissais pas sont devenus mes amis et nous ont aidées", confiait la star de Dawson dans les colonnes de Stylist en 2020.