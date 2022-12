Le frère de Lady Diana partage une rare photo de sa tombe inaccessible

Seule au monde. Le 6 septembre 1997, Diana Spencer eu droit à des funérailles nationales portées par une émotion sourde et puissante. Son enterrement, lui, fut le parfait opposé et c'est à l'abri des regards qui ont rythmé sa vie tragique que l'ancienne princesse de Galles repose désormais.Seuls les Spencer, Charles, leurs enfants, William et Harry, et un prêtre proche de la famille y avaient assisté dans la plus stricte intimité.

"La Dame du lac"

C'est à Althorp, demeure familiale majestueuse située dans les Midlands de l'Est, que se situe la tombe de la première épouse du roi. Elle est nichée sur une île au centre d’un lac appelé "Round Oval", ou simplement "The Oval", et le public n'y a pas accès. En début de semaine, Charles Spencer, son frère, a partagé un cliché onirique de son dernier lieu de repos. "La Dame du lac. Reposez en paix Diana, vous nous manquez", "spectaculaire", "très beau", "superbe dans la brume", ont commenté les internautes.