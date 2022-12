"Un look dément": Julia Roberts déclare sa flemme à George Clooney avec une robe à son effigie

C'est une belle amitié qui dure depuis plus de 20 ans. Scellée lors du tournage d'Oceans Eleven, la relation entre Julia Roberts et George Clooney est toujours au beau fixe. Leur récent marathon promotionnel pour leur nouveau film Ticket to Paradise n'a fait que l'illustrer. Mais la Pretty Woman a décidé d'aller encore plus loin lors de la 45e édition des Kennedy Center Honors, cérémonie durant laquelle George Clooney a été récompensé pour sa riche carrière.