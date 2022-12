"Une parodie totale": la série Netflix sur Meghan Markle et le prince Harry fait déjà polémique

Photo volée

On le sait, le couple entend dénoncer la traque permanente des paparazzis et des experts royaux, subie lors de leur court passage dans la famille royale britannique. Pour l'illustrer, Meghan et Harry ont toutefois utilisé une photo datant de... 2011. Elle fut prise à l'avant-première londonienne du dernier volet de la saga de J.K. Rowling, Harry Potter et les reliques de la mort : deuxième partie . Aucun membre de la monarchie était alors en présence. Un choix aberrant rapidement dénoncé par la presse britannique. Et ce n'est pas tout.

"Parodie totale"

Robert Jobson, journaliste royal reconnu, a ainsi accusé le couple de laisser entendre qu'il était aussi poursuivi par les photographes en Afrique du Sud en utilisant une photo où on les voit de dos, avec leur fils Archie dans les bras, lors de leur tournée officielle. Cette image "pour suggérer l'intrusion de la presse est une parodie totale", a-t-il fustigé sur Twitter, rapporte le Parisien . "Elle a été prise par une équipe accréditée dans la résidence de l'archevêque Tutu au Cap. Seulement trois personnes en faisaient partie. H & M avaient accepté la position (des photographes). J'étais là."La série n'a pas fini de faire parler d'elle.