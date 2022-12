"J'aime ma famille"

Ce mercredi 7 décembre, la star de Ghost est d'ailleurs apparue sur des clichés qui transpirent la bonne humeur et l'ambiance de Noël en sa compagnie. On y voit l'ancien couple tout sourire et vêtu de chemises à carreaux en compagnie de leur fille Tallulah et de Pilaf, le toutou de cette dernière. "J'aime mes parents et ma famille", a écrit la jeune femme sur son compte Instagram. Selon RadarOnline, Bruce Willis traverserait toutefois une mauvaise passe. "Bruce ne peut pas dire grand-chose, et il ne semble pas comprendre grand-chose de ce que les autres disent. Il y a des jours où ils voient des aperçus de l'ancien Bruce, mais ils sont brefs et espacés", a révélé une source.

"Aux incroyables supporters de Bruce, en tant que famille, nous voulions partager que notre bien-aimé Bruce a eu des problèmes de santé et a récemment reçu un diagnostic d'aphasie, ce qui a un impact sur ses capacités cognitives. À la suite de cela et avec beaucoup de considération, Bruce s'éloigne de la carrière qui a tant compté pour lui", avait écrit Demi Moore en mars dernier, période à laquelle le diagnostic de Bruce Willis fut révélé.