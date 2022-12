"Harry & Meghan": cette scène intense a rendu William "absolument furieux"

“Harry&Meghan”: découvrez notre critique de la série documentaire qu’appréhende Buckingham

"Absolument furieux". Tel serait l'état émotionnel du prince de Galles aujourd'hui. Selon les informations exclusives du Mirror, l'époux de Kate Middleton n'aurait pas toléré que les Sussex se servent d'une interview aussi cruciale que polémique de Diana. Le passage est question est tiré de l'entretien explosif accordé à "Panorama", émission de la BBC, en 1995. Il vient illustrer le combat de la "Princesse des coeurs" contre les paparazzi et la machine médiatique royale qu'Harry entend combattre désormais. Sauf que cette interview, obtenue en manipulant Lady Di, William espérait qu'elle ne soit plus jamais diffusée. Son frère en a décidé autrement. Un retour du duc et de la duchesse de Sussex au sein de la famille royale est désormais "impossible", prévient-on dans le tabloïd britannique.