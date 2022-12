Un groupuscule d’extrême-droite avait pour projet de renverser le gouvernement pour mettre cet homme d’affaires septuagénaire à sa tête. Épaulé par un ex-lieutenant colonel de la Bundeswehr et des fidèles, il comptait restaurer une monarchie. Heinrich XIII est le descendant d’une lignée princière qui régna sur une partie de l’actuelle Thuringe jusqu’en 1918 et la fin de la Première guerre mondiale. Ses dérives complotistes étaient visiblement connues au sein de sa propre famille. “Je crains que (Heinrich XIII), qui est un vieil homme confus, soit maintenant pris dans les idées fausses de la théorie du complot”, avait déclaré Heinrich XIV, cousin et chef du clan, en août dernier, rapporte le magazine français. Arrêté à Francfort, il possédait également un château près de Bad Lobenstein, dans le centre de l’Allemagne, qui a été perquisitionné, a indiqué l’AFP le 7 décembre. Les médias allemands ont décrit ce coup de filet comme la plus importante opération policière de ce type jamais réalisée dans le pays.