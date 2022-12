Le mariage du roi Philippe et de la reine Mathilde se place parmi les dix mariages royaux les plus chers de tous les temps

Dans le top 3 de ce classement, on retrouve également le mariage d’Albert et Charlene de Monaco à la troisième place avec 61 millions d’euros. La deuxième place va, elle, au “mariage du siècle”, celui du prince Charles et de Diana qui se sont dits “oui” pour 65 millions d’euros. Rien que pour le dispositif de sécurité, le couple avait dû débourser 565 000 euros.

Enfin, la palme d’or est attribuée à Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyar d’Abu Dhabi et la princesse Salama. Leur union s’est tenue il y a 41 ans mais reste aujourd’hui la plus chère de l’histoire de la royauté. Pour l’occasion, un stade pouvant accueillir 20 000 personnes avait même été construit. Au total, les festivités auront coûté 88 et 110 millions d’euros.