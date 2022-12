Mondial 2022: quand Brad Pitt avoue son amour pour… l’équipe de France

Pour l’occasion, Brad Pitt a accordé une interview au média français Le Parisien, dans laquelle il s’est également laissé aller à plusieurs confidences footballistiques.

L’Américain avoue notamment être sous le charme du Ballon d’Or Karim Benzema : “Votre équipe est belle à regarder. Je suis déçu que Benzema ait dû partir, c’est le meilleur. Il est vraiment impressionnant”, admet-il. “Mais même sans lui, votre équipe est très forte, grâce à Mbappé et Griezmann, que j’aime beaucoup également”, ajoute-t-il.

Enfin, Brad Pitt déclare tout son amour pour le football en quelques lignes : “C’est vraiment le sport le plus fascinant et le plus captivant du monde. Quand je commence un match, je ne peux pas m’empêcher de regarder jusqu’au bout. Vivement la finale !”, conclut le héros de Fight Club.