Charlène de Monaco fait le point dans une rare interview

"Pas à pas"

”J’aborde l’avenir, pas à pas, un jour après l’autre”, a expliqué celle qui fête les 10 ans de sa fondation cette année. Si elle se sent “tellement mieux”, Charlène estime qu’il lui faudra encore du temps pour se “rééquilibrer” et trouver son rythme de croisière sur le Rocher.

La princesse a également parlé de ses jumeaux, Jacques et Gabriella, qui ont fêté leurs 8 ans le 10 décembre. “Ce sont deux enfants qui ont leur propre langage et qui se comprennent. Ils s’aiment et se protègent l’un et l’autre et font part d’une immense bienveillance entre eux”, a-t-elle confié avec une immense fierté. La prunelle de ses yeux.