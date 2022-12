Kate et William : leur carte de Noël cache-t-elle un message pour Meghan et Harry ?

Faire front

Le prince et la princesse de Galles apparaissent aux côtés de George, Charlotte et Louis sur un cliché pris durant l’été dans leur demeure du Norfolk. Le clan y apparaît souriant, détendu et vêtu en jean et baskets. En pleine tornade médiatique provoquée par les Sussex, c’est surtout le symbole d’unité qui frappe le spectateur. Alors que de nouveaux épisodes de la série Netflix explosive Harry&Meghan sont attendus ce jeudi, Kate, William et leurs enfants ont l’air de faire front, main dans la main, unis et soudés. La presse britannique est friande de ce genre de symbole et le choix du couple royal n’est pas passé inaperçu. La photo est signée Matt Porteous et elle cumule déjà 1.5 million de likes sur le compte Instagram officiel du prince et de la princesse de Galles.