Royal duo

Ce jeudi 15 décembre, alors que les nouveaux épisodes de Harry&Meghan agitaient la toile, Kate, William et leurs enfants étaient attendus à Westminster Abbey. Comme pour sa carte de voeux officielle, la famille a affiché son unité et sa complicité. Cette dernière est d’ailleurs parfaitement illustrée par les tenues assorties de la princesse de Galles et de sa fille Charlotte, 7 ans. Le duo royal portait un long manteau bordeaux et la cravate du prince William faisait office de subtil rappel. Un sans-faute qui a conquis les internautes.

”Le service de Noël de cette année est dédié à Sa Majesté la reine Elizabeth II et aux valeurs dont elle a fait preuve tout au long de sa vie, notamment le devoir, l’empathie, la foi, le service, la bonté, la compassion et le soutien aux autres”, a fait savoir Buckingham Palace au sujet de l’événement.