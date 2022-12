Julien Doré humilie Michel Fugain en chanson après avoir mal digéré l'une de ses remarques

Ce samedi 17 décembre, l'interprète de "Coco Câline" a partagé dans sa story Instagram un article reprenant le clash de Fugain, en l'accompagnant de trois émojis les larmes aux yeux et d'une blanche colombe en signe de paix. Si Julien Doré ne souhaite pas déclarer la guerre à Michel Fugain, il a néanmoins tenu à lui adresser un message. Dans une seconde story, il a cette fois-ci repris une chanson de son nouvel adversaire, "Fais comme l'oiseau", et s'est attardé sur des paroles en particulier. "Je n'y crois pas, je n'y crois plus, je suis perdu. Fais comme l'oiseau. Ça vit d'air pur et d'eau fraîche, un oiseau." Le tout calqué sur une vidéo subtilement choisie, celle montrant Michel Fugain tomber de scène alors qu'il donnait un concert. Julien Doré a une fois de plus visé dans le mille et sa réaction n'est pas passée inaperçue...