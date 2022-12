Qui est Indira Ampiot, la nouvelle Miss France?

Ce samedi soir, la France a couronné sa nouvelle ambassadrice de beauté. Au terme d’une soirée haute en couleurs et en émotion lors de laquelle Sylvie Tellier, présidente de la société Miss France, a fait ses adieux au concours, et Jean-Pierre Foucault a fait comprendre qu’il rempilait pour une année supplémentaire, c’est Indira Ampiot, Miss Guadeloupe, qui a été sacrée Miss France 2023. La jeune femme de 18 ans, qui fait partie des benjamines du concours et qui a de faux airs de Rihanna, succède donc à Diane Leyre, Miss France 2022 et s’impose face à Miss Nord-Pas-de-Calais (première dauphine), Miss Franche-Comté (deuxième dauphine), Miss Martinique (troisième dauphine) et Miss Auvergne (quatrième dauphine). Elle est la quatrième miss Guadeloupe à avoir remporté le titre national.