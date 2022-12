En effet, le couple a traversé une rude épreuve en 2022. L’influenceuse, enceinte de jumeaux, a accouché d’une petite fille et d’un petit garçon mort-né. “C’est avec la plus grande tristesse que nous devons annoncer que notre petit garçon est décédé”, avait annoncé l'attaquant en avril dernier sur son compte Instagram. Depuis, le couple était resté discret sur le sujet.

Georgina Rodriguez avait évoqué brièvement ce drame dans sa série Netflix “I am Georgina”. Mais voilà qu’elle est revenue sur le tragique événement auprès de ELLE, qui a dévoilé un extrait de l’entretien.

“Le moment le plus heureux est devenu le plus triste. C’est quelque chose qui ne nous quittera jamais et que nous ne pouvons pas oublier”, a-t-elle déclaré. “Je sais ce que c’est que d’être seule ou triste. Je sais ce que c’est de gagner et je sais ce que c’est de perdre. Perdre quelqu’un aussi”. Mais la jeune femme essaye d’aller de l’avant pour ses autres enfants, “ce qu’elle a de plus important”.

Georgina Rodriguez évoque aussi son compagnon et s’est montrée reconnaissante que la célébrité du joueur portugais lui a permis de réaliser ses rêves. Devenue mannequin et influenceuse, la jeune femme précise qu’elle ne renie pas pour autant son passé de femme de ménage. Elle a aussi répondu aux critiques : “Je suis la petite amie du meilleur footballeur du monde, mais il n’est pas nécessaire que les gens – et beaucoup d’entre eux sont des femmes – l’utilisent de manière péjorative.”