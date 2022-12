Le youtubeur Mastu explique le harcèlement des fans au quotidien : “C’est oppressant”

Il explique être harcelé tous les jours par des fans. Ils sont principalement adolescents et ne comprennent pas le comportement nocif qu’ils peuvent avoir envers le vidéaste. “J’habite près d’une école et comme j’y passe souvent devant, des élèves m’ont reconnu et ont commencé à me suivre. Cela a fait le tour du collège et depuis…”, lance le Youtubeur avant d’enchaîner les extraits où de nombreuses personnes viennent sonner chez lui pendant de longues minutes.

Mastu explique vivre cela au quotidien et dit vivre avec les volets fermés et avec le moins de lumières possible pour éviter que les harceleurs ne le croient chez lui.