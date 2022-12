Voici comment nos peoples, en Belgique comme ailleurs, ont célébré Noël

Du côté de Sara De Paduwa, qui a joué la carte de la solidarité avec Viva For Life puisqu’elle faisait partie des trois animateurs de la RTBF enfermés dans le Cube à Bertrix, Noël rimait avec famille et pensée pour les isolés également. Un commentaire accompagné d’une photo de son mari et de ses enfants.

Quant à Daniela Prepeliuc, désormais ex-Miss météo de la RTBF dont on attend d’en savoir plus sur ses projets futurs, il était question de soutenir les autres dans ce qu’ils entreprennent. “N’oubliez jamais : femme, maman, épouse, entrepreneur, amie. Peu importe l’équilibre entre toutes ces casquettes, n’arrêtez jamais de croire en vos rêves les plus fous !” Un message ponctué d’un second montrant la première rencontre de son petit Victor avec le Père Noël. Un grand moment d’excitation pour le garçon.

Le Père Noël qui a également fait étape chez Émilie Dupuis où le déballage des cadeaux a donné lieu aux scènes que l’on imagine (à voir sur sa story Instagram). Chez elle, c’était pyjama party explique-t-elle. Une expérience qu’elle ne manquera manifestement pas de renouveler.

La palme de l’humour revient à Virginie Hocq qui a manifestement passé un réveillon de Noël très agité. Ou arrosé ? Elle a publié en story sur Instagram une photo où on la devine assise dans un fauteuil avec un sapin (artificiel) qui lui est tombé de dessus. Le commentaire suivant accompagne la photo : “Bon, je vais me coucher maintenant”.

Noël a manifestement été agité du côté de Virginie Hocq... ©Capture d'écran Instagram

Ailleurs qu’en Belgique, on épingle les jolies publications de la Beckham Family. Victoria, David et leur progéniture font dans le classique mais avec des clins d’œil, notamment à l’attention de Mariah Carey via le sweat-shirt que Victoria porte sur l’une des photos et cette inscription “All I Want For Christmas Is David Beckham”.

Mariah Carey qui s’est réjouie de ce que le Père Noël fasse un petit arrêt du côté de chez elle. On la voit habillée pour la circonstance, faisant un calin à un renne. Vu la promo que la chanteuse fait pour Noël chaque année depuis 1994 et la sortie de son tube “All I Want For Christmas Is You”, difficile pour le Père Noël de manquer le rendez-vous avec la diva américaine.

À la Maison-Blanche, on respecte la tradition à la lettre. C’est le soir du réveillon que l’on a décoré le sapin comme en atteste la publication postée sur le compte du président américain. On y voit Joe Biden et son épouse mettre la main à la pâte pour terminer les décorations. Quant aux chaussettes pour recevoir les friandises du Père Noël, elles ont été religieusement accrochées à la cheminée juste en dessous d’un grand portrait d’Abraham Lincoln qui semble surveiller la situation.