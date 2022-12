”La photo amusait la Reine”

En 1992, la créatrice est attendue à Buckingham Palace pour devenir officier dans l’Ordre de l’Empire Britannique, l’un des titres les plus prestigieux de la monarchie qu’elle doit recevoir des mains de Elizabeth II. Vivienne Westwood opte alors pour un long manteau gris et un béret de la même couleur… mais pas de culotte à l’horizon. Les photographes en présence immortaliseront la scène “so shocking”.

”Il ne m’est pas venu à l’esprit que, comme les photographes étaient pratiquement à genoux, le résultat serait plus glamour que prévu”, avait-elle déclaré dans les médias britanniques. Pas de quoi perturber Sa Majesté pour autant. “J’ai entendu dire que la photo amusait la Reine”, avait-elle précisé.

La styliste aurait fait le même coup une décennie plus tard, en 2006, au moment de devenir Dame Commander de l’Ordre de l’Empire Britannique.