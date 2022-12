Selon un sondage YouGov du Times, 44 % des personnes interrogées souhaitent que le frère du prince William soit déchu de ses titres royaux. Seulement 32 %, au contraire, estiment que le prince Harry devrait les conserver.

La récente diffusion sur Netflix du documentaire Harry&Meghan, largement décrié par la presse britannique, a relancé la popularité de William et Kate, au détriment des Sussex. Selon ce même sondage, 44 % des personnes sondées ont déclaré avoir plus de sympathie pour les futurs roi et reine d’Angleterre, contre 17 % pour Meghan et Harry. Pour 23 % des interrogés, la série documentaire a abîmé l’image qu’ils avaient du prince Harry et de sa femme, alors que pour seulement 7 % il a amélioré l’image qu’ils en avaient.

Dans cette série de six épisodes, le Duc et la Duchesse de Sussex s’épanchent sur leurs difficultés au sein de la famille royale et ont dénoncé le racisme qui règne dans la monarchie. Ils évoquent aussi le harcèlement qu’ils ont vécu de la part des des tabloïds. Après la diffusion du documentaire, un député conservateur, Bob Seely, avait annoncé auprès de Sky news vouloir déposer un projet de loi au parlement pour priver Harry et Meghan de leurs titres royaux.

Ces derniers ont déjà décidé de quitter toutes fonctions au sein de la famille royale en 2021 : tous leurs titres officiels leur ont donc été retirés. Mais ils conservent les titres d’altesses royal et de duc et duchesse de Sussex. La reine Elizabeth II avait aussi décidé de déchoir le prince Harry de ses titres militaires.