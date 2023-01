Après son départ, le prince Harry ne voit "aucune volonté de réconciliation" avec la famille royale

"Le Sun exploite la haine et la misogynie": Harry et Meghan fustigent le "coup de com" du tabloïd anglais

Le prince Harry et son épouse Meghan ont dénoncé ce week-end le "coup de com'" que représente selon eux les regrets du tabloïd The Sun au sujet d'une chronique qui s'en prenait violemment à la duchesse de Sussex.