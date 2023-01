Pierre blanche

L’un des événements les plus marquants, c’est bien évidemment le couronnement de Charles III. La date est tombée à la fin de l’année 2022 : rendez-vous est pris avec les Britanniques le 6 mai. 2023 marque aussi le Jubilé d’or du roi Carl XVI Gustaf de Suède. L’année dernière, ce fut la reine danoise Margrethe II qui fêtait ses 50 ans sur le trône. Willem-Alexander, lui, célébrera sa décennie en tant que roi des Pays-Bas cette année.

Anniversaires royaux

Dès le 20 janvier, la reine Mathilde soufflera ses cinquante bougies. Cet été, l’épouse du roi Philippe avait déjà effectué une série de randonnées et de balades à vélo dans les dix provinces du pays et en Région de Bruxelles-Capital en vue de son anniversaire. Le but ? Promouvoir le bien-être et la santé mentale. La reine des Belges n’est pas la seule à fêter ses 50 ans : Le prince Daniel de Suède (le 15 septembre), le prince héritier Haakon et son épouse Mette-Marit (les 20 juillet et 19 août prochains) aussi.

Un certain nombre de personnalités royales deviendront sexagénaires en 2023. Le roi Mohammed VI du Maroc (le 21 août), le prince Laurent (le 19 octobre), l’Infante Elena d’Espagne (le 20 décembre) sont tous concernés.

Cap de la majorité

Plusieurs têtes couronnées passeront ce cap symbolique à la fin de l’année à venir. Le prince Emmanuel de Belgique aura 18 ans le 4 octobre, le prince Christian de Danemark le 15 octobre, et Leonor, princesse héritière d’Espagne, les aura le 31 octobre. On notera également que le prince George (le 22 juillet) et Raphaël, le fils de Gad Elmaleh et Charlotte Casiraghi, (le 17 décembre) auront tous les deux 10 ans en 2023.

”Royal Babies”

Un bébé royal est attendu du côté de Monaco cette année. Louis Ducruet et son épouse Marie Chevallier attendent leur premier enfant pour le printemps 2023. Le couple a annoncé qu’il s’agira d’une fille. La princesse Stéphanie s’apprête donc à devenir grand-mère pour la première fois. Au grand-duché Luxembourg, il a été annoncé que l’héritier Guillaume et sa femme, Stéphanie, attendent leur deuxième enfant pour le mois d’avril.

La Jordanie à la fête

Le royaume de Jordanie s’apprête à vivre une belle année. D’une part, la reine Rania et le roi Abdallah II fêteront leurs 30 ans de mariage. D’autre part, le mariage du prince héritier Hussein et de sa fiancée Rajwa Al-Saif a été annoncé en grande pompe. L’union aura lieu le 1er juin 2023.