Le prince Harry révèle que Kate et William l’ont poussé à porter son déguisement nazi

”J’ai appelé Willy et Kate”

Janvier 2005. Harry, William et Kate sont conviés à une soirée déguisée. Le thème : “Native and Colonial” (”Autochtone et Colonial, Ndlr). L’héritier opte alors pour un déguisement de lion, mais le cadet hésite. Pilote ou Nazi ? ” J’ai appelé Willy et Kate, j’ai demandé ce qu’ils en pensaient”, écrit l’époux de Meghan Markle dans Spare. “Ils m’ont répondu un uniforme nazi.” Le trio se retrouve ensuite pour des essayages. ” Ils étaient pliés de rire. Pire que pour le costume moulant de Willy. Bien plus ridicule ! Et c’était le but”, écrit-il.

La suite de l’histoire, les Britanniques la connaissent bien. Harry est photographié sur place avec son brassard à croix gammée sur le bras et un verre à la main. L’affaire “Nazi Harry” fait la Une de tous les journaux. Le jeune prince se retrouve en pleine tempête médiatique. Seul. “Pour la toute première fois, leur relation en a vraiment souffert et ils parlaient à peine. Harry ne supportait pas le fait que William s’en tire à bon compte”, assurait déjà l’expert royal Robert Lacey dans son livre Battle of Brothers en 2020. Le duc de Sussex assure également que son frère l’a attaqué physiquement en 2019 suite à une dispute.