”Un sentiment étrange”

Plus tôt dans l’année, la reine danoise a décidé de priver quatre de ses petits-enfants de leurs titres royaux. Les quatre enfants du prince Joachim ne sont désormais plus Princesses et Princes, mais “Komtesse” et “Greve”. Un choix qui avait pris sa famille de court. Le prince Nikolai, 23 ans, a décidé de prendre la parole. “Perdre le titre de prince ? J’ai un sentiment étrange. C’est une expérience que j’aurais préféré ne pas vivre. Mais c’est comme ça maintenant. Et pour le reste de ma vie, je serai fier des années où j’étais un prince du Danemark”, a confié le mannequin dans BT.

La reine Margrethe II a décidé de resserrer la monarchie pour mieux la moderniser, et est restée ferme de bout en bout.