Le prince Harry dévoile les derniers mots qu’il a adressés à la reine Elizabeth II

Ce jour-là, le 8 septembre dernier, Harry est arrivé à Balmoral, où est décédée Elizabeth II, alors que la souveraine s’était déjà éteinte. Le prince raconte dans “Spare” qu’il a appris le décès de sa grand-mère via le site de la BBC, et également qu’il a été accueilli par la princesse Anne au château de Balmoral, rapporte le Daily Mail.

Arrivé devant le cercueil de la reine Elizabeth, Harry s’est “avancé avec incertitude”. “Je l’ai vue et je suis resté immobile, en la regardant avec attention pendant un bon moment. J’ai murmuré que j’espérais qu’elle était heureuse, et qu’elle était désormais avec grand-père (le prince Philip, ndlr)”.

”Je lui ai dit que je l’admirais pour avoir accompli son devoir jusqu’à la fin. Le jubilé de platine et encore l’accueil du nouveau Premier ministre”, poursuit Harry dans ses mémoires.

Des mémoires qui ont par ailleurs été incendiés par la presse britannique, qui reproche notamment au papa d’Archie et Lilibet d’avoir “lavé son linge sale en public” et “vendu son âme” en racontant des histoires intimes de sa vie et en attaquant le reste de la famille royale.

”Tu as vendu ton âme”, “Des mémoires dévastatrices”, “Comme la mort de Diana” : les révélations explosives de Harry font bondir la presse anglaise