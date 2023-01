Les membres de la famille royale belge priés de changer de nom de famille sur leurs documents officiels

Cependant, depuis presque cent ans maintenant, les documents officiels des membres de la famille royale indiquent tout de même "de Belgique" comme nom de famille (sans "de Saxe-Cobourg-Gotha"), ce qui est normalement un titre et non un patronyme. Par exemple, les enfants du roi Philippe et de la reine Mathilde étaient inscrits à l'école sous le nom de Élisabeth de Belgique, Gabriel de Belgique, Emmanuel de Belgique et Éléonore de Belgique.

Mais cela a changé au courant de l'année 2022, affirme Histoires royales. En effet, selon les informations de nos confrères, les membres de la famille royale belge ont été priés de se rendre à l'administration communale pour modifier leurs papiers d'identité et y écrire "de Saxe-Cobourg" en lieu et place du nom "de Belgique". Le prince Gabriel est entré à l'École Royale Militaire (ERM) en octobre dernier sous le nom de Gabriel Van Saksen-Coburg et non pas Gabriel de Belgique.

Le prince Laurent par exemple est lui aussi désormais identifié comme Laurent Van Saksen-Coburg sur les documents officiels, ou "Laurent de Saxe-Cobourg, prince de Belgique" sur certains papiers. Son titre - de prince de Belgique - n'est donc plus utilisé comme nom de famille. Il en va de même pour les autres membres de la famille royale qui faisaient usage du patronyme "de Belgique" jusqu'à présent.