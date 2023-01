”J’ai honte pour vous”, “C’est embarrassant” : la demande surprenante d’Alec Baldwin la veille de l’anniversaire de sa femme

Alec Baldwin a eu une drôle d’idée de cadeau d’anniversaire pour sa femme Hilaria… L’acteur américain a en effet publié jeudi une vidéo sur Instagram dans laquelle il demandait à ses fans de s’abonner au compte Instagram de son épouse, afin qu’elle dépasse le million d’abonnés le jour de son anniversaire, qui avait lieu le lendemain. “Ma femme est la personne la plus fabuleuse que j’ai rencontrée dans ma vie […] Je voudrais que vous soyez le plus nombreux possible à la suivre. J’aimerais qu’une très grande vague d’entre vous suive ma femme sur Instagram pour lui souhaiter un joyeux anniversaire”, a dit Baldwin face caméra, avant de conclure : “Pourriez-vous faire ça pour moi ? S’il vous plaît ?”.