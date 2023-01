”Il l’a poussée sous le bus”, “Une ligne a été franchie” : l’interview du prince Harry suscite de vives critiques

La famille royale britannique en panique: une "situation room" créée pour faire face aux attaques du livre du Prince Harry

”Le prince Harry a vendu sa belle-mère”

Pour les experts de la royauté, il n’est toutefois pas étonnant que le prince s’en prenne à l’épouse du roi Charles III. “Il avait besoin de ça pour demander un prix élevé pour ses interviews”, détaille Joelle Vanden Houden dans Het Nieuwsblad, soulignant que le plus jeune fils de Charles III serait finalement “la principale victime de ses propos”. “Il a vendu sa belle-mère et l’a poussée sous le bus. […] Il a définitivement cassé son image de membre le plus sympathique de la royauté britannique.”

Pour le spécialiste Harry de Paepe, il y a deux explications par rapport au timing de ces attaques. “Tout d’abord, Harry se rend sans doute compte qu’il a de toute façon déjà fait tellement de dégâts que ces déclarations ne vont pas changer grand-chose. Mais, en plus, il fait l’actualité depuis son interview avec Oprah Winfrey en mars dernier. Cela fait dix mois… Il a donc bien dû répartir ses munitions pour s’assurer de garder l’attention de la presse…”, confie-t-il au média flamand.

"Il a vendu son âme": la presse britannique tire à boulets rouges sur le prince Harry après ses révélations "dévastatrices"

”Une ligne a été franchie”

Katie Nicholl, qui s’intéresse à la royauté britannique pour Vanity Fair, estime qu'"une ligne a été franchie”. En effet, selon cette dernière, le prince William serait “dévasté” par les déclarations de son frère. “Il a été surpris par tous les détails qu’il a donnés. Il a également été étonné de voir jusqu’où il était prêt à aller”, raconte-t-elle dans Page Six.

Si le duc de Sussex a répété son envie de se réconcilier avec les membres de sa famille, les experts sont quant à eux dubitatifs. “J’ai de plus en plus l’impression qu’il n’a absolument aucune idée de ce qu’il a fait avec ses interviews, sa série Netflix et son livre”, conclut Harry De Paepe dans Het Nieuwsblad.